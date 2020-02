Huawei P40 Lite e w drodze. To może być przebrandowany Enjoy 10

Huawei P40 Lite e to nowy średniak Chińczyków, który jest już certyfikowany. Urządzenie dostrzeżono na stronie EEC, co przybliża go do premiery. Plotki sugerują, że może to być przebrandowany model Enjoy 10. To oznacza, że Huawei P40 Lite e dostanie 6,39-calowy ekran, podwójny aparat fotograficzny i SoC Kirin 710.

Huawei P40 Lite e to kolejny z nadchodzących średniaków Chińczyków. Telefon dostrzeżono na stronie EEC i to przybliża go do premiery. Plotki mówią, że może to być przebrandowany model Enjoy 10. Debiutował on w Chinach już jakiś czas temu. W Europie może po prostu pojawić się pod inną nazwą, co firma praktykowała w przeszłości nie raz.

Jeśli tak będzie i Huawei P40 Lite e rzeczywiście będzie modelem Enjoy 10, to otrzyma 6,39-calowy ekran o rozdzielczości HD+. Następnie mamy procesor Kirin 710 z 4 lub 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4000 mAh.

Huawei P40 Lite e powinien też dostać podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Przednia kamerka ma matrycę 8 MP. Cena na razie nie jest znana. W Chinach sprzęt debiutował od 1199 juanów (ok. 670 złotych). Przypuszczalne dane techniczne Huawei P40 Lite e znajdziecie niżej.

Huawei P40 Lite e – dane techniczne

6,39-calowy ekran o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 710

4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 8 Mpix f/2.0 do selfie i wideorozmów

aparat fotograficzny 48 Mpix f/1.8+ 2 Mpix f/2.4 z diodą LED

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze microUSB

179 gramów

Android 9 Pie z EMUI 9.1

źródło