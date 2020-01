LG UX 9.0 to nakładka bazująca na systemie Android 10. Będzie ona wkrótce udostępniana na telefony w Europie. Rąbka tajemnicy uchylił włoski oddział LG. Wiemy już, które modele smartfonów otrzymają aktualizację. Wśród nich są V50, G8X czy G7 oraz średniaki. Zobaczcie, czy wasz telefon również dostanie UX 9.0.

LG UX 9.0 zapowiedziano już jakiś czas temu. To nakładka Koreańczyków bazująca na systemie Android 10. Trafia ona już na wybrane modele z tamtejszej dystrybucji. Teraz włoski oddział firmy uchylił rąbka tajemnicy w kwestii aktualizacji na terenie Starego Kontynentu. Harmonogram przedstawia się następująco.

LG UX 9.0 i Android 10 trafi na te smartfony

LG V50 ThinQ – luty 2020 roku

LG G8X ThinQ – drugi kwartał 2020 roku

LG G7 ThinQ – trzeci kwartał 2020 roku

LG G8S ThinQ – trzeci kwartał 2020 roku

LG V40 ThinQ – trzeci kwartał 2020 roku

LG K50S – czwarty kwartał 2020 roku

LG K50 – czwarty kwartał 2020 roku

LG K40S – czwarty kwartał 2020 roku

LG Q60 – czwarty kwartał 2020 roku

Widzimy więc, że LG z aktualizacją do systemu Android 10 z nakładką UX 9.0 spieszyć się nie będzie. Na uaktualnienie trzeba będzie trochę poczekać. Zwłaszcza w przypadku tańszych modeli, które nowe oprogramowanie otrzymają dopiero jesienią tego roku. W momencie, gdy na rynku będzie dostępny już Android 11, którego to jednak te smartfony zapewne nigdy nie zobaczą (mowa o tych ze średniej półki). Ostanie flagowce z czasem zostaną uaktualnione do tej platformy Google.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło