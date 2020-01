Realme X50 Pro to nadchodzący flagowiec submarki Oppo, który dostanie procesor Snapdragon 865. Potwierdza to baza AnTuTu, gdzie dostrzeżono telefon. Urządzenie wykręciło naprawdę mocny wynik. Wygląda na to, że Realme X50 Pro zapowiada się na naprawdę ciekawy model smartfona. Premiera powinna odbyć się na MWC 2020.

Realme X50 Pro pojawił się w bazie AnTuTu. Dostrzeżono go tam pod nazwą kodową RMX2071. Urządzenie wykręciło prawie aż 575 tys. punktów, co jest naprawdę konkretnym wynikiem. Wygląda na to, że smartfon ma pod obudową procesor Qualcomm Snapdragon 865. To on sprawia, że sprzęt tak świetnie poradził sobie w popularnym benchmarku.

Realme X50 Pro ma obecnie w AnTuTu jeden z najlepszych wyników. Jednak o tym urządzeniu wiadomo obecnie bardzo niewiele. Plotki mówią o tym, że dostanie ekran z pojedynczym wcięciem dla kamerki do selfie. Ma ono pojawić się w postaci okręgu, który zostanie umieszczony w lewym górnym narożniku.

Realme X50 Pro może zadebiutować na targach MWC 2020

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie pojawi się Realme X50 Pro. Plotki sugerują, że debiut odbędzie się w trakcie targów MWC 2020 w Barcelonie, czyli pod koniec lutego. Jednak to na razie nic pewnego. Specyfikacja pozostaje tajemnicą. Wiemy tylko, że pojawi się Snapdragon 865 i wspomniany ekran. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło