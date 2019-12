Xiaomi Mi 10 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się w przyszłym kwartale. Wiemy, że dostanie modem 5G oraz układ Snapdragon 865. Ma też pojawić się duża bateria. Jest bardzo możliwe, że jej pojemność przekroczy wartość 5000 mAh. Xiaomi Mi 10 Pro zapowiada się na naprawdę ciekawego smartfona.

Xiaomi Mi 10 Pro został już potwierdzony przez jednego z dyrektorów firmy. Wiemy też, że będzie jednym z pierwszych na rynku, które otrzymają układ Snapdragon 865. Możemy też spodziewać się modemu 5G i ekranu, który wyświetli obraz w 90 lub 120 Hz. To wszystko jednak sprawia, że bateria powinna mieć optymalną pojemność. Wygląda na to, że pod tym względem telefon nie zawiedzie.

Xiaomi Mi 10 Pro otrzyma duży akumulator. Zdaje się to potwierdzać Wang Teng, który podał dalej post o zapotrzebowaniu na energię w telefonach z 5G. Dodał też informację, że nie powinno to być mniej niż 4500 mAh, ale w rzeczywistości może będzie to więcej. Możliwe, że bateria będzie miała pojemność powyżej 5000 mAh.

Bateria w Xiaomi Mi 10 Pro musi być duża

Jak dobrze wiemy, w modelu Mi Note 10 zaimplementowano akumulator o pojemności 5260 mAh. Nowy flagowiec w zasadzie powinien być pod każdym względem lepszy do tego smartfona. Dlatego jest bardzo możliwe, że pojawi się nawet akumulator o pojemności nawet około 5500 mAh. Tym bardziej, że podobny ma dostać Huawei P40 Pro. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Premiera Xiaomi Mi 10 Pro powinna odbyć się w przyszłym kwartale. Jest możliwe, że baterię będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 66 W.

