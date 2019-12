Ren Zengfei, CEO Huawei, ten sam który zachwalał ekosystem Apple, udzielił wywiadu CNN i tam odpowiedział na różne pytania. Szef chińskiej firmy podkreślił ponownie, że zakaz handlu nałożony przez Stany Zjednoczone w maju był dużym ciosem. Jednak Chińczycy się nie poddają. Mało tego, bo mają ambitny plan B.

Ren Zengfei wyjaśnia, że Google nie otrzymało pozwolenia na robienie interesów z Huawei, które dostał na przykład Microsoft. W przypadku giganta odpowiedzialnego za Androida Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zgody nie wydał. Dlatego firma musi szukać własnych rozwiązań, którymi zastąpi usługi Google, co zresztą robi. Jednak to wszystko trochę potrwa.

CEO Huawei, Ren Zengfei ma plan B, ale to trochę potrwa

Według Ren Zengfei Huawei może nawet zostać liderem rynku smartfonów. Nie zrobi to jednak w krótkim czasie. Firma ma na to potrzebować co najmniej 2-3 lat. Jednak CEO uważa, że wszystko jest wykonalne. Tym bardziej, gdy popatrzymy na aktywną liczbę użytkowników EMUI.

Obecnie ze smartfonów Huawei korzysta już około 570 mln użytkowników. To dużo, a nowych będzie pewnie przybywać. Ren Zengfei wie jednak, że straty po tym, jak nie może korzystać z usług Google trzeba będzie nadrobić, ale nie jest to wykonalne w krótkim czasie. Stąd też taki szacowany czas.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło