Oppo Reno 3 Pro 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się 26 grudnia. Telefon był już obiektem wycieków. Ponadto sporo informacji o tym modelu ujawnił sam producent. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia. Te prezentują rzeczywisty wygląd modelu.

Oppo Reno 3 Pro 5G ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamerki do selfie. To 6,5-calowy panel AMOLED. Następnie mamy poczwórny aparat fotograficzny na pleckach. Składa się on z sensorów 48, 13, 8 i 2 Mpix. W przypadku przedniej kamery ma to być matryca 32 Mpix.

O Oppo Reno 3 Pro 5G wiadomo już naprawdę sporo. Specyfikacja jest już znana. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 765G. Znane dane techniczne modelu Oppo Reno 3 Pro 5G znajdziecie poniżej.

Oppo Reno 3 Pro 5G – dane techniczne

6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

procesor Qualcomm Snapdragon 765G

8 GB pamięci RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie 32 Mpix

poczwórny aparat fotograficzny 48 + 13 + 8 + 2 Mpix z diodą LED

bateria o pojemności 4025 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

171 gramów

Android 10 z ColorOS 7

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: ITHome