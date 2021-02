Realme Smart Bulb to inteligentna żarówka RGB, która doczekała się premiery w Polsce. Cena gadżetu została ustalona w kraju na poziomie 79 złotych. Producent deklaruje moc na poziomie 9 W, co stanowi odpowiednik zwykłej żarówki o mocy 60 W. Zobaczmy, jakie funkcje oferuje Realme Smart Bulb.

Producent deklaruje żywotność Realme Smart Bulb na około 25 tys. godzin. To powinno pozwolić na przeciętne użytkowanie źródła światła przez 13 lat. Co ważne, do wyboru jest każdy z 16 milionów kolorów. Natomiast temperatura barwowa może być regulowana w zakresie od 1700 K do 6500 K.

Żarówka inteligentna Realme Smart Bulb może być obsługiwana przez aplikację Link. Sprzęt zapewnia też godność z platformami Google Home oraz Amazon Alexa. Niestety, wsparcia dla Apple HomeKit tu nie uświadczymy. Można więc nią sterować poleceniami głosowymi. Najważniejsze cechy żarówki widoczne są poniżej.

Z szeroką ofertą oświetlenia zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Żarówka inteligentna Realme Smart Bulb – najważniejsze cechy

moc 9 W (odpowiednik zwykłej żarówki 60 W)

czas pracy do 25 tys. godzin (średnio 13 lat)

wybór jednego spośród 16 mln kolorów

temperatura barwowa regulowana w zakresie od 1700 K do 6500 K

zgodność z platformami Google Home i Amazon Alexa

sterowanie poprzez aplikację Link

cena 79 złotych

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Signal

źródło: komunikat prasowy