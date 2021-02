Mi Watch Lite to tańszy smartwatch. Jest promocja na walentynki, którą przygotowało Xiaomi Polska. Cena zegarka Xiaomi Mi Watch Lite jest atrakcyjna.

Xiaomi Mi Watch Lite debiutował w Polsce w grudniu. Normalnie cena smartwatcha w naszym kraju wynosi 249 złotych. Jeśli szukaliście możliwości tańszego zakupu tego urządzenia, to pewnie zainteresuje was nowa promocja na walentynki. W jej ramach cena modelu Xiaomi Mi Watch Lite została obniżona o kilkadziesiąt złotych.

Promocja na walentynki przygotowana przez Xiaomi Polska daje możliwość zakupu zegarka w niższej cenie. Została ona obniżona do kwoty 199 złotych. Mi Watch Lite będzie można zakupić taniej tylko do 14 lutego. Ewentualnie akcja może zakończyć się wcześniej, gdy liczba dostępnych zegarków ulegnie wyczerpaniu.

Xiaomi Mi Watch Lite ma 1,4-calowy ekranik o rozdzielczości 320 x 320 pikseli i jasności do 350 nitów. Jest też moduł Bluetooth 5.0 czy pulsometr. Smartwatch ma także baterię o pojemności 230 mAh. Zegarek trafił do sprzedaży w Polsce w trzech kolorach. To czarny, niebieski i kość słoniowa. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.\

Xiaomi Mi Watch Lite – specyfikacja techniczna

1,4-calowy ekranik LCD o rozdzielczości 320 x 320 pikseli (323 ppi) i jasności 350 nitów

Bluetooth 5.0

pulsometr

GPS

bateria o pojemności 230 mAh

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

monitorowanie 11 aktywności

35 gramów (z paskiem)

źródło