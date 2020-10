Amazfit Pop oficjalnie. Nowy smartwatch Huami w niskiej cenie

Amazfit Pop to nowy smartwatch Huami, którego cena jest niska. Sprzęt ma NFC i zmierzy SP02. Zobaczmy, co jeszcze ma do zaoferowania Amazfit Pop.

Amazfit Pop to kolejny smartwatch Huami pokazany w ostatnich dniach. Cena w Chinach to zaledwie 349 juanów. To daje nam około 204 złotych. Sprzęt jest bliźniakiem modelu Bip U, który to też ma doczekać się wariantu Pro. Rzućmy sobie okiem na specyfikację.

Nowy smartwatch Huami ma 1,43-calowy o rozdzielczości 320 x 302 piksele. Amazfit Po dostał też pulsometr i funkcję SP02, a więc możemy sprawdzić poziom natlenienia krwi. Jest też moduł NFC, który pozwoli płacić za zakupy w sklepach. Do wyboru jest 50 różnych tarcz.

Amazfit Pop ma obudowę, która jest wodoszczelna na poziomie do 5 ATM. To oznacza, że smartwatch Huami może zostać zanurzony na głębokość do 50 metrów. Sprzęt jest też w stanie monitorować 60 różnych aktywności fizycznych. Dane techniczne zegarka Amazfit Pop znajdziecie poniżej. Nie spodziewajmy się tego modelu w Polsce.



Smartwatch Huami Amazfit Pop – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran TFT o rozdzielczości 320 x 302 pikseli

Bluetooth 5.0 LE

moduł NFC

pulsometr + mierzenie natlenienia krwi

bateria o pojemności 225 mAh

obudowa wytrzymała do 5 ATM

40,9 x 35,5 x 11,4 mm

31 gramów (z paskiem)

współpraca z Androidem i iOS

