iPhone 12 został pokazany w zeszłym tygodniu. Apple uruchomi sprzedaż tego telefonu dopiero w przyszłym miesiącu. Analitycy z Kantar uważają, że firma z Cupertino może wyznaczyć na rynku nowy trend. To mniejsze telefony, które wkrótce zaczną pojawiać się w ofercie konkurencji. Z czasem powinno być ich coraz więcej.

Od kilku lat obserwujemy coś zupełnie innego. Ekrany smartfonów cały czas nam rosną. Dziś próba znalezienia naprawdę dobrze wyposażonego smartfona z ekranem o przekątnej poniżej 5,5 cala jest w zasadzie niemożliwa. Tak więc iPhone 12 Mini początkowo nie będzie miał żadnej konkurencji. To ciekawa strategia Apple, która może przełożyć się na naprawdę konkretną sprzedaż. Według Kantar 12 proc. użytkowników smartfonów kieruje się właśnie tym, jak dane urządzenie leży w jego ręce.

Jeśli iPhone 12 Mini wyznaczy trend, to Apple szybko zyska konkurencję

iPhone 12 Mini trafi na rynek dopiero w listopadzie. Podejrzewamy, że konkurencja będzie śledzić sprzedaż tego telefonu. Jeśli ta będzie dobra, to pewnie podobne urządzenia z Androidem zaczną pojawiać się jak grzyby po deszczu. Podobno nad takim sprzętem już rozmyśla Xiaomi. Będzie to ciekawy zwrot. Choć trzeba mieć na uwadze, że tak małe smartfony znajdą tylko zainteresowanie u części klientów. Wiele osób dziś nie bierze nawet pod uwagę powrotu do czegoś mniejszego od 6 cali.

