TicWatch 3 Pro to nowy smartwatch Mobvoi z Wear OS, którego premiera odbędzie się jesienią. Będzie to pierwsze zegarek z układem Snapdragon Wear 4100, który stworzył Qualcomm. Urządzenie dostrzeżono w sieci i wiemy już, jak ono wygląda. Cena TicWatch 3 Pro również jest już znana, ale specyfikacja jest tajemnicą.

TicWatch 3 Pro to nowy smartwatch z platformą Wear OS, który ma być pierwszym z nowym układem Snapdragon Wear 4100 dla urządzeń naręcznych. Zegarek nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Dostrzeżono go na stronie Amazonu. Co prawda, oferta została już usunięta, ale w internecie nic nie ginie.

TicWatch 3 Pro widoczny jest na poniższym renderze. Amazon umieścił tylko ten jeden. Pojawiła się także cena. Ta została ustalona na poziomie 299,99 funtów szterlingów, czyli niespełna 1500 złotych. Smartwatch ma okrągły ekran oraz dwa przyciski z boku obudowy. Wiemy też, że jego wymiary to 45,1 x 45,1 x 12,6 mm. Więcej szczegółów nie ujawniono.

Smartwatch TicWatch 3 Pro pierwszy z Wear OS i układem Snapdragon Wear 4100

Qualcomm zaczął już dostarczać układy Snapdragon Wear 4100 do klientów. TicWatch 3 Pro będzie jednym z pierwszych smartwatchy z Wear OS i tym chipem. Składa się on z czterech rdzeni ARM Cortex A53 taktowanych zegarem do 1,7 GHz. Mobvoi planuje uruchomić sprzedaż zegarka w październiku. Za jakiś czas powinniśmy zobaczyć także inne modele.

