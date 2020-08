Huawei Watch Fit to nowy smartwatch Chińczyków, który debiutuje w portfolio. Tym razem jest to prostszy zegarek inteligentny z ekranem AMOLED i funkcją AoD oraz odbiornikiem GPS. Ponadto urządzenie ma pulsometr i czujnik do mierzenia natlenienia krwi. Cena Huawei Watch Fit wydaje się być atrakcyjna.

Huawei Watch Fit to smartwatch, który pojawiał się w plotkach. Teraz doczekaliśmy się jego premiery na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Cena to 399 dirham, czyli 400 złotych. Sprzęt będzie można kupić w tym kraju od 3 września. Spodziewajmy się go wkrótce także na innych rynkach.

Huawei Watch Fit ma ekran AMOLED o przekątnej 1,64 cala i rozdzielczości 280 x 456 pikseli (326 ppi). Wyświetlacz jest w stanie prezentować 16,7 mln kolorów i został pokryty szkłem 2.5D. Jest też funkcja AoD. Z boku ramki umieszczono jeden przycisk do wybudzania. Sprzęt wspiera 96 różnych aktywności i wśród nich jest 11 trybów sportowych.



Obudowa Huawei Watch Fit jest odporna na wodę do 5 ATM. Smartwatch ma pulsometr, odbiornik GPS oraz czujnik do mierzenia natlenienia krwi. Nie zabrakło też wsparcia dla funkcji TruSleep 2.0 do monitorowania snu i TruRelax, które odpowiada za mierzenie poziomu stresu. W przypadku baterii można liczyć na nawet 10 dni pracy (do 12 godzin w przypadku aktywnego użytkowania GPS-u). Dane techniczne Huawei Watch Fit znajdziecie poniżej.

Huawei Watch Fit – dane techniczne

1,64-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 240 x 456 pikseli ze szkłem 2.5D

Bluetooth

optyczny pulsometr

odbiornik GPS

czujnik mierzący poziom natlenienia krwi

bateria zapewniająca do 10 godzin pracy

wodoszczelność do 5 ATM

6-osiowy sensor IMU

