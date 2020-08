EMUI 11 to nowa nakładka Huawei, którą zobaczymy za kilkanaście dni. Tymczasem poznajemy część nowości planowanych przez chińską firmę. Ta planuje odświeżyć wygląd AoD i szykuje funkcję inteligentnego, podzielonego ekranu. Zobaczmy, co jeszcze nowego możemy spodziewać się w nadchodzącej w aktualizacji EMUI 11.

EMUI 11 to nakładka Huawei oparta na systemie Android 11, której premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu. Aktualizacja ma trafić na około 40 urządzeń. Teraz mamy okazję poznać kolejne nowości, które są w przygotowaniu. Część z nich pojawiło się już wcześniej. Zobaczmy więc, co nowego ma się pojawić.

Wśród nowości z EMUI 11 będzie odświeżony AoD. Huawei chce przebudować Always on Display pod kątem wyglądu. Nie wiadomo, co jednak ma dokładnie się zmienić. Następnie mamy nowy, inteligentny widok na podzielonym ekranie. Pozwoli on na jednoczesną pracę z więcej niż jedną aplikacją. Źródło plotki wspomina też o kompleksowych usługach tłumaczeniowych.

Aktualizacja EMUI 11 wprowadzi dużo więcej nowości

EMUI 11 w rzeczywistości dostanie więcej nowości. Wśród nich znajdą się też udoskonalony tryb GPU Turbo dla gier. Następnie mamy ulepszenia obejmujące pracę z aplikacjami z użyciem jednej dłoni i usprawniony tryb samolotowy. Jego włączenie nie ma powodować zrywania aktywnych połączeń poprzez Bluetooth.

Huawei planuje zaprezentować EMUI 11 w trakcie konferencji HDC 2020. Odbędzie się ona w dniach 10-12 września i domyślamy się, że nakładka zostanie omówiona pierwszego dnia w trakcie wystąpienia, które ma rozpocząć się o 14:00. Potem rozpoczną się beta testy. Na więcej informacji trzeba poczekać.

