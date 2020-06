OnePlus Pods to nowe słuchawki bezprzewodowe, których premiery spodziewamy się latem. Taka nazwa została dostrzeżona w systemie Android 11 beta dla smartfonów OnePlus 8 i 8 Pro. Wiemy, że są to słuchawki TWS, a więc w pełni bezprzewodowe, które komunikują się poprzez Bluetooth. Debiut jest już blisko.

OnePlus Pods to słuchawki bezprzewodowe, które za kilka tygodni staną się oficjalne i trafią do oferty chińskiej marki. Wiemy, że ich premiera planowana jest na lipiec. Nazwa została dostrzeżona w systemie Android 11 beta, który został udostępniony dla modeli 8 i 8 Pro. Doszukano się jej w kodzie poglądowej wersji oprogramowania.

Poniżej widać dowód na to, że OnePlus Pods to słuchawki TWS, a więc takie, które są w pełni bezprzewodowe. Wcześniej firma miała w ofercie takie, które połączone są kablem. Informacje o sprzęcie znaleziono w ustawianiach po dekompilacji. Odnoszą się one do klas BluetoothDashboardFragment, BluetoothDeviceDetailsFragment, OnePlusPodDevice i OnePlusUpdate.

Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Pods już w lipcu

Wiemy, że słuchawki bezprzewodowe OnePlus Pods zadebiutują w lipcu tego roku. Ich debiut powinien zbiec się w czasie z premierą tańszego smartfona, który szykuje chińska firma. Cena na razie nie jest znana. Specyfikacja czy funkcje również. Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać.



