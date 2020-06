Mi Laser Projector 1S 4K to nowy projektor Xiaomi, który pojawia się w ofercie firmy. Jest on w stanie wyświetlać obraz o przekątnej do 150 cali. Sprzęt ma złącza HDMI oraz USB 3.0. Znamy już cenę i projektor Xiaomi Mi Laser Project 1S 4K nie jest tani. Jednak oferuje funkcje, które dostępne są w droższych modelach.

Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K to nowy projektor, którego cena w Chinach została ustalona na poziomie 14999 juanów (ok. 8,3 tys. złotych). Jednak w trakcie festiwalu 618 sprzęt będzie można zakupić ze zniżką w wysokości 2 tys. juanów. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Projektor Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K pozwala na wyświetlanie obrazu o przekątnej do 150 cali. Jest to możliwe z odległości zaledwie 19 cali. W przypadku 80-calowgo obrazu potrzebna jest odległość 5,5 cala. Jasność względem poprzedniego modelu zwiększono o 30 proc.

Ponadto Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K ma procesor T968-H z 2 GB pamięci RAM. Jasność lampy to 2000 lumenów i ma ona pozwolić na około 25 tys. godzin pracy. Pamięć na dane ma rozmiar 32 GB. Jest także wsparcie dla standardu HDR10. Producent umieścił w urządzeniu złącza HDMI i USB 3.0. Dane techniczne projektora Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K – dane techniczne

obraz o przekątnej do 150 cali i rozdzielczości 4K UHD

procesor T968-H

2 GB pamięci operacyjnej RAM

32 GB miejsca na dane

lampa o jasności 2000 lumenów

złącza USB 3.0 i HDMI

pilot zdalnego sterowania

