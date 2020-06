OnePlus Z 5G to nadchodzący smartfon Chińczyków, który jest coraz bliżej. W sieci pojawiła się data premiery oraz częściowa specyfikacja techniczna. Ponadto jest cena OnePlus Z 5G na rynek indyjski. Telefon ma być odczuwalnie tańszy od modeli 8 i 8 Pro, które nie są tanie. Zobaczmy więc, co już wiadomo o tym urządzeniu.

OnePlus Z 5G to smartfon, który pojawiał się w przeciekach. Teraz dowiadujemy się, kiedy ma odbyć się premiera. W Indiach ma to nastąpić 10 lipca, czyli urządzenie zobaczymy już za kilka tygodni. Ponadto wiemy, że cena ma tan wynieść około 25 tysięcy rupii, co daje nam równowartość tylko 1040 złotych.

Jeśli cena modelu OnePlus Z 5G rzeczywiście będzie tak niska, to firma powróci z tym smartfonem do korzeni, kiedy to oferowała pogromców flagowców za niewygórowane pieniądze. Ponadto jest częściowa specyfikacja. Sprzęt ma dostać 6,55-calowy ekran AMOLED oraz procesor Qualcomm Snapdragon 765.

OnePlus Z 5G otrzyma też potrójny aparat fotograficzny. Nowe plotki mówią o tym, że główny sensor ma matrycę 64 MP. Pozostałe kamerki otrzymają sensory 16 i 2 MP. Ta przednia pozwoli robić zdjęcia w jakości 16 megapikseli. Bateria ma pojemność 4300 mAh i będzie wspierać Warp Charge 30 W.

OnePlus Z 5G – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 16 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z OxygenOS 10

