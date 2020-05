Mate Watch to nowy smartwatch, którego premiera może odbyć się ze smartfonem Huawei Mate 40 Pro. Chińczycy zastrzegli na razie taki znak towarowy. To oznacza, że sprzęt jest w przygotowaniu. Domyślamy się, że Huawei Mate Watch będzie zegarkiem z wyższej półki cenowej, który zaoferuje funkcje klasy premium.

Huawei Mate Watch to smartwatch Chińczyków, który możemy zobaczyć wraz z premierą smartfona Mate 40 Pro. Firma zastrzegła taką nazwę i złożyła konkretny wniosek w dniu 6 maja. To oznacza, że gigant chce rozszerzyć portfolio swoich wearables o kolejną serię urządzeń. Szczegóły tego projektu nie są jednak znane.

Domyślamy się, że Huawei Mate Watch może być smartwatchem klasy premium. Będzie to więc droższe urządzenie tego typu, ale zapewni materiały z wyższej półki oraz ciekawe funkcje. Takie sugestie pojawiają się na podstawie samej nazwy. Jak dobrze wiemy, seria Mate kojarzona jest właśnie z droższymi urządzeniami marki.

Huawei Mate Watch najpewniej z Mate 40 Pro

Nie ma jeszcze co do tego 100% pewności, ale smartwatch Huawei Mate Watch zapewne zostanie pokazany wraz z flagowcem Mate 40 Pro, który był obiektem mnóstwa przecieków. To oznacza, że debiut odbędzie się w drugiej połowie roku. Pewnie we wrześniu lub październiku. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać.

