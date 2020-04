Mi Band 4 to bardzo popularna opaska marki Xiaomi, która ma wbudowany pulsometr. Jednak dane zebrane przez czujnik nie dało się udostępniać do innych aplikacji. Teraz to ulega zmianie. Xiaomi Mi Band 4 dostaje aktualizację firmware, która dodaje udostępnianie tętna na inne urządzenia oraz oprogramowanie.

Xiaomi Mi Band 4 to bardzo popularna opaska. Sprzęt otrzymuje ciekawą aktualizację oprogramowania, która wprowadza firmware oznaczony ciągiem znaków 1.0.9.48. Daje ona nowe opcje dla czujnika, którym jest pulsometr. Teraz pojawia się udostępnianie tętna, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem.



Po aktualizacji Xiaomi Mi Band 4 dostaje funkcję współdzielenia tętna. Można to robić pomiędzy innymi urządzeniami, jak na przykład telefony oraz do aplikacji innych firm. Pojawia się też przeprojektowana karta z ustawieniami w Mi Fit. Nowością jest też możliwość oceniania tarcz dla smartbanda w sklepie. Można to zrobić w skali od 1 do 5.

Warto dodać, że udostępnianie tętna w Xiaomi Mi Band 4 istniało już wcześniej, ale potem firma je usunęła. Funkcja zostaje przywrócona wraz z nową aktualizacją oprogramowania. Uaktualnienie wymaga najnowszej aplikacji Mi Fit. Jest ona dostępna zarówno w sklepach Google Play, jak i App Store. Warto dodać, że w drodze jest tańsza opaska i jest to model 4C.

Z bogatą ofertą produktów chińskiej marki zapoznacie się w naszym sklepie Sferis.

Xiaomi Mi Band 4 – dane techniczne

0,95-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 120 x 240 pikseli i jasności 400 nitów

16 MB pamięci wewnętrznej

Bluetooth 5.0

NFC (tylko w wariancie z NFC)

pulsometr

bateria o pojemności 135 mAh (125 mAh w modelu z NFC)

mikrofon dla Xiao AI (tylko w modelu z NFC)

22,1 gramów

wodoszczelność do 5 ATM

zgodność z Androidem i iOS

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło