Biby to asystent głosowy Koreańczyków, który wkrótce trafi na smartwatche Samsung Gear S3 oraz Gear Sport. Wynika to z faktu, że mają one dostęp do starszej usługi w postaci S Voice. Ta jednak zostanie w niedługim czasie uśmiercona. Dlatego firma zdecydowało się, że starsze modele zegarków powinny dostać Bixby.