Galaxy Buds Plus to nowe słuchawki bezprzewodowe marki Samsung, które wspierają funkcję multi-device. To oznacza, że można je połączyć z wieloma urządzeniami. Niestety, istnieją ograniczenia. Tak słuchawki Galaxy Buds Plus będzie można łączyć tylko z telefonami, które mają zainstalowaną aplikację SmartThings.

Samsung Galaxy Buds Plus to słuchawki bezprzewodowe, które można parować z wieloma urządzeniami jednocześnie. Początkowo miało to być możliwe na urządzeniach z Bluetooth 5.0. To opcja multi-device. Niestety, wychodzi jednak na to, że ma to działać jednak inaczej i będą ograniczenia dla tej funkcji.

Słuchawki Galaxy Buds Plus rzeczywiście zapewnią możliwość łączenia z wieloma urządzeniami, ale tylko tymi, które mają zainstalowaną aplikację SmartThings. Ponadto trzeba będzie zalogować się na tych sprzętach na tym samym koncie Samsunga. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić. Na szczęście, wygląda na to, że nie wyklucza to starszych sprzętów, bo funkcja ma być zgodna z telefonami z Androidem 7.1.1 Nougat i nowszymi. Gadżet można już zamawiać, a cena to 729 złotych.

Samsung Galaxy Buds Plus z licznymi udoskonaleniami

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Plus wprowadziły sporo ulepszeń. Znacząco wydłużono czas pracy na baterii. Poprawiono także jakość dźwięku oraz usprawnienia w mikrofonach. Zabrakło jednak funkcji aktywnego wyciszania szumów.

