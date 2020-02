EMUI 10.1 to nowa wersja nakładki Chińczyków oparta na systemie Android 10. Powinniśmy ją zobaczyć na smartfonach Huawei P40 Pro i Pro. Tymczasem firma zaczyna testy nowych funkcji dla Mate 30 Pro. To oznacza, że flagowiec zapewne szybko otrzyma aktualizację do EMUI 10.1 i nastąpi to niedługo po premierze.