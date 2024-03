macOS 15. Co nowego Apple szykuje wraz z aktualizacją dla Mac?

macOS 15 to nadchodząca aktualizacja dla komputerów Mac. Co nowego z myślą o tym systemie szykuje Apple? Które urządzenia ją dostaną i mogą liczyć na wsparcie? System macOS 15 wprowadzi nowości oparte na sztucznej inteligencji i zostanie udostępniony w formie publicznej wersji beta w lipcu tego roku.

macOS 15 to duża aktualizacja oprogramowania dla komputerów Mac, której premiery spodziewamy się jesienią. Kilka miesięcy wcześniej zostaną uruchomione publiczne beta testy. Co nowego tu znajdziemy? Jakie nowości szykuje Apple i które z maszyn otrzymają to uaktualnienie?

Co nowego wraz z aktualizacją macOS 15

Apple zaprezentuje system operacyjny macOS 15 za kilka miesięcy. Nastąpi to w trakcie pierwszego dnia konferencji WWDC 2024, czyli w czerwcu. Co nowego wtedy zobaczymy? Wszystkie z planowanych nowości nie są oczywiście jeszcze znane, ale pewne informacje mamy. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Nowości oparte na sztucznej inteligencji

Apple w tym roku planuje wprowadzić do własnego oprogramowanie wiele nowości bazujących na sztucznej inteligencji. Co prawda Siri nie ma stać się drugim ChatGPT, ale i tak ma pojawić się sporo nowych opcji opartych na AI, które obejmą różne obszary systemów, w tym macOS 15 dla komputerów Mac.

Siri ma dostać różne udoskonalenia i zapewni głębszą integrację z aplikacją Skróty. Następnie mamy tworzenie generatywnych playlist w Apple Music i wsparcie ze strony AI w Pages. Nie zabraknie też nowości dla deweloperów, którzy pracują z platformą Xcode.

Co nowego w macOS 15? Apple szykuje dużo nowości opartych na AI.

Nowe funkcje w aplikacji Mapy i Freeform

Apple szykuje również aktualizacje dla aplikacji Mapy i Freeform, które będą stanowiły część macOS 15. W pierwszej mają pojawić się topograficzne mapy czy możliwość tworzenia własnych tras. Druga otrzyma funkcjonalność scen. Nie zabraknie również nowości obejmujących dostępność.

Natomiast w macOS 15 nie mamy zobaczyć dużych zmian wizualnych. Pod tym względem nowy system operacyjny ma przypominać Sonomę z 2023 r. Większe modyfikacje tego typu planowane są z myślą o przyszłorocznym oprogramowaniu.

Jaką nazwę otrzyma macOS 15 i które komputery go dostaną?

Nazwa macOS 15 nie jest na razie znana, ale wiemy, że pod uwagę brane są Redwood, Grizzly, Sequoia, Mammoth, Pacific, Rincon, Farallon, Miramar, Condor, Diablo oraz Shasta. Na co zdecyduje się Apple, to przekonamy się za kilka miesięcy. Nie wiadomo również, czy firma nie pozbawi wsparcia pewnych komputerów z czipami Intela. Możliwe, że oficjalnego wsparcia zostaną pozbawione Mac Mini, MacBooki Air i Pro z 2018 r. czy iMac z 2019 r. Na pewno aktualizacja trafi na wszystkie maszyny z układami M1 oraz nowszymi.

Zapowiedź macOS 15 na WWDC 2024 i potem beta testy

Apple zaprezentuje macOS 15 pierwszego dnia WWDC 2024, czyli 10 czerwca. Wraz z tvOS, iPadOS i iOS 18 oraz watchOS 11. Tego samego dnia wczesne wersje poglądowe systemów zostaną udostępnione w ręce deweloperów. Publiczny program pilotażowy beta powinien ruszyć w lipcu. Natomiast finalne uaktualnienia zostaną udostępnione dla wszystkich użytkowników zgodnych sprzętów w okolicy września.

