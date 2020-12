iPhone 12 jest najlepiej sprzedającym się smartfonem z 5G

iPhone 12 debiutował w październiku. Tymczasem już teraz może pochwalić się mianem najpopularniejszego smartfona na świecie z modemem 5G. Jeszcze przed premierą nowych modeli Apple mówiło się, że to właśnie ten element przyciągnie najwięcej klientów. Zapewne było w tym sporo prawdy.

Według danych udostępnionych przez firmę Counterpoint wynika, że iPhone 12 był najlepiej sprzedającym się smartfonem z 5G w październiku. To o tyle ciekawe, że debiutował już w drugiej połowie tego konkretnego miesiąca i mimo to zdołał przebić konkurencję. To z pewnością robi wrażenie.

iPhone 12 Pro na drugim miejscu sprzedaży smartfonów z 5G

Świetnie w październiku poradził sobie także iPhone 12 Pro, który uplasował się na drugiej pozycji. Co ciekawe, oba modele Apple z 6,1-calowymi ekranami stanowiły blisko 25 proc. sprzedanych w tym miesiącu telefonów z modemami 5G. Według Counterpoint gigant z Cupertino mocno też przyczynił się do adaptacji mmWave, które zapewnia szybsze transfery danych w sieciach nowej generacji.

