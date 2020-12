Mate 40 Pro Plus został nowym liderem DxOMark Mobile. Ma najlepszy aparat wśród smartfonów. Zobaczmy, jak oceniono kamerę Huawei Mate 40 Pro Plus.

Mate 40 Pro Plus wspiął się na szczyt rankingu DxOMark Mobile. Według specjalistów z DxO nowy flagowiec Chińczyków ma najlepszy aparat fotograficzny wśród wszystkich smartfonów. Łączna ocena to aż 139 punktów, czyli o 3 lepsza od dotychczasowego lidera. Zobaczmy, jak wypadła kamera Huawei Mate 40 Pro Plus.

Aparat fotograficzny Huawei Mate 40 Pro Plus pod kątem robienia zdjęć w DxOMark Mobile oceniono na 144 punkty. Możliwości zoomu uzyskały 98 punktów. Natomiast w przypadku nagrywania wideo werdykt wyniósł 115 punktów. To bardzo dobre wyniki.

DxOMark Mobile wyróżnia aparat Huawei Mate 40 Pro Plus za świetną ekspozycję, autofocus, świetne odwzorowanie kolorów czy wyraźne tekstury. Warto też wspomnieć o zdjęciach tele i dobrej stabilizacji w trakcie nagrywanie filmów. Pewnie nowego lidera prędko tu nie zobaczymy. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Huawei Mate 40 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,76-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1344 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci

kamerka 13 MP f/2.4 + czujnik 3D

aparat 50 MP f/1.9 + 20 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4 + dodatkowy teleobiektyw

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z EMUI 11

Z ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło