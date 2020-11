iPhone 13 to cztery smartfon Apple na 2021 rok. Mają one otrzymać nowe baterie. Dostarczą je dwie firmy. Jest szansa, że iPhone 13 otrzyma większe baterie.

iPhone 13 pojawia się w przeciekach nie od dziś. Co nie dziwi, bo Apple tak naprawdę już przygotowuje smartfony na 2021 rok. To normalne, bo takie prace prowadzi się z dużym wyprzedzeniem. Teraz dowiadujemy się, że pod obudowy trafią nowe baterie, których to wcześniej gigant nie wykorzystywał.

Informacje na ten temat przekazał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam mnóstwo sprawdzonych plotek z obozu Apple. iPhone 13 ma dostać nowe baterie, które będą „miękkie”. W ten sposób będzie można zaoszczędzić miejsce pod obudową oraz obniżyć koszty produkcji. Akumulatory te mają dostarczyć firmy Jialianyi, Xinxing i Huatong.

iPhone 13 może w rzeczywistości dostać nowe baterie, które będą pojemniejsze

Sięgnięcie po tego typu rozwiązanie daje Apple jeszcze jedno pole manewru. W ten sposób będzie można zwiększyć pojemność akumulatorów. Wiemy, że modele iPhone 13 Pro mają dostać ekrany mogące wyświetlać obraz w 120 Hz. To jednak powoduje zwiększoną prądożerność. Dlatego większe baterie miałyby tu sens.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło: MyDrivers