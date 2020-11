iOS 14.3 beta 1 jest już dostępne. Ta aktualizacja Apple wprowadza pewne nowości. Zobaczmy więc, co nowego znajdziemy w uaktualnieniu iOS 14.3 beta 1.

iOS 14.3 beta 1 zostało udostępnione wczoraj późnym wieczorem. Niedługo po wydaniu finalnej wersji systemu macOS Big Sur. Nowa aktualizacja dla iPhone’ów wnosi nowości. Apple wprowadziło kilka zmian, które są już znane. Zobaczmy, co nowego znajdziemy w nowym oprogramowaniu.

Co nowego w iOS 14.3 beta 1 – wykaz nowości i zmian

Wśród nowości z iOS 14.3 beta 1 jest nowy silnik wyszukiwania. Apple do Yahoo, Bing, DuckDuckGo oraz Google dodało Ecosia. Jest też informacja o tym, że na zegarkach z watchOS 7.2 będą wyświetlane nowe powiadomienia o kondycji kardio. Co ważne, aktualizacja wprowadza wsparcie dla lokalizatorów AirTags. Tak więc ich premiera na początku przyszłego roku jest bardzo prawdopodobna.

iOS 14.3 beta 1 to także wsparcie dla formatu ProRAW. Skorzystają z niego właściciele telefonów iPhone 12 Pro i Pro Max. Tego typu zdjęcia mają zajmować w pamięci do 25 MB. Doszukano się także ikonki dla nowych słuchawek. To AirPods Studio, których premiery również spodziewamy się w przyszłym kwartale.

Aktualizacja do iOS 14.3 w finalnej wersji zostanie udostępniona dopiero w przyszłym roku. Pewnie nastąpi to zimą. Przed nami kilka tygodni testów wersji beta. Na sfinalizowane oprogramowanie jednak trochę sobie poczekamy, co warto mieć na uwadze.



