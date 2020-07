iOS 14 beta 2 będzie drugą, poglądową kompilacją oprogramowania dla iPhone’ów, którą wkrótce udostępni Apple. Kiedy to nastąpi? Prawdopodobnie już w najbliższy poniedziałek. Co ważne, iOS 14 beta 2 ma szansę stać się pierwszym buildem dostępnym w ramach Apple Software Beta Program, czyli publicznie dostępnym.

iOS 14 beta 2 to wyczekiwana aktualizacja poglądowej wersji nowego oprogramowania dla iPhone’ów. Wynika to z faktu, że najpewniej ten build zostanie udostępniony w ramach Apple Beta Software Program, czyli publicznym programie pilotażowym. Kiedy więc można spodziewać się tego uaktualnienia? W zasadzie już na dniach.

Apple powinno udostępnić iOS 14 beta 2 najpierw dla deweloperów aplikacji. Jest bardzo możliwe, że nastąpi to już w najbliższy poniedziałek w okolicy godziny 19:00 naszego czasu. Później (dwa dni?) powinien ruszyć publiczny program pilotażowy. Wtedy udział w testach będą mogli brać wszyscy chętni właściciele iPhone’ów.

iOS 14 beta 2 wraz z innymi aktualizacjami Apple

Oczywiście, wraz z wydaniem iOS 14 beta 2 spodziewamy się także drugich kompilacji poglądowych pozostałych systemów Apple pokazanych na WWDC 2020. Są to macOS Big Sur, tvOS 14, iPadOS 14 i watchOS 7. Co ważne, ten ostatni w tym roku też będzie dostępny do testów publicznie. W przypadku poprzednich edycji takiej opcji nie było.

