iPhone 12 Pro i iPhone 12 to łącznie cztery smartfony, których spodziewamy się za kilka miesięcy. Cóż, wygląda na to, że na te modele Apple każe nam czekać dłużej. Dziś pojawił się raport mówiący o co najmniej miesięcznym opóźnieniu ich w produkcji. Dlatego nie spodziewajmy się, że będzie je można zakupić we wrześniu.

iPhone 12 Pro oraz dwa tańsze modele o powinny zadebiutować we wrześniu. Jednak już od jakiegoś czasu słyszymy o tym, że Apple boryka się z opóźnieniami. Dotyczyły one przeciągającego się w czasie etapu EVT. Teraz własny raport opublikował The Wall Street Journal. Dowiadujemy się, że nie ma co liczyć na to, że nowe telefony z iOS będą na czas.

Apple zazwyczaj uruchamia masową produkcję nowych smartfonów w sierpniu. Jeśli w tym roku dojdzie do opóźnienia o miesiąc, to proces ruszy dopiero we wrześniu. Nie ma więc szans na to, aby iPhone 12 Pro i pozostałe dwa telefony mogły trafić do sklepów w tym samym miesiącu. Jest bardzo możliwe, że ich zapowiedź też będzie przełożona w czasie.

iPhone 12 Pro – Apple może pokazać go dopiero w październiku

Jeśli opóźnienia będą tak duże, to wrześniowa konferencja pewnie się nie odbędzie. W przeciwnym wypadku na dostępność telefonów trzeba będzie poczekać nie kilkanaście dni, a kilka tygodni. Dlatego Apple może urządzić event w październiku. Dochodzi jeszcze kwestia modelu iPhone 12 Pro Max. Jego konstrukcja jest najbardziej złożona i dlatego produkcja ma przeciągać się w czasie w największym stopniu. Nie napawa to optymizmem pod kątem dostępności.

