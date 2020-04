Xiaomi Watch Color x Keith Haring Special Edition zaprezentowany

Xiaomi Watch Color x Keith Haring Special Edition to nowy smartwatch Chińczyków, którego premiera odbyła się dziś. Urządzenie ma okrągły ekranik AMOLED o przekątnej 1,39 cala. Cena Xiaomi Watch Color x Keith Haring Special Edition jest całkiem atrakcyjna. Co ważne, zegarek ma moduł NFC oraz baterię o pojemności 420 mAh.

Xiaomi Watch Color x Keith Haring Special Edition to specjalna wersja smartwatcha, który debiutował na początku 2020 roku. Cena to 899 juanów, czyli około 530 złotych. Sprzęt będzie dostępny w Chinach i powstał we współpracy z fundacją Keitha Haringa. To znany aktywista z lat 80. ubiegłego wieku.

Xiaomi Watch Color x Keith Haring Special Edition pod kątem specyfikacji nie różni się od zegarka ze stycznia. Nadal ma ten sam ekran AMOLED o przekątnej 1,39 cala czy moduł Bluetooth 5.0. Jest też NFC. Bateria ma pojemność 420 mAh. W trakcie zwykłego użytkowania ma zapewnić do dwóch tygodni pracy.

Jednak samo wykonanie Xiaomi Watch Color x Keith Haring Special Edition jest już niecodziennie. Dotyczy to stylizowanych pasków oraz samego opakowania. Są też specjalne tarcze dla wyświetlacza. Dane techniczne nowej wersji smartwatcha Xiaomi Watch Color znajdziecie poniżej. Nie spodziewajmy się, że ten gadżet trafi do Europy.

Xiaomi Watch Color x Keith Haring Special Edition – dane techniczne

1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

moduł NFC

bateria o pojemności 420 mAh

46,2 x 53,3 x 11,4 mm

pulsometr

asystent XiaoAI

wodoszczelność do 5 ATM

współpraca ze smartfonami z Androidem 4.4 i nowszym

źródło