iPhone SE PRODUCT(RED) to specjalna wersja nowego smartfona Apple w czerwonej obudowie. Zyski ze sprzedaży tego modelu trafiają na cele charytatywne. Wiemy, że część z nich firma przeznaczy na walkę z COVID-19. Będzie tak do 30 września, kiedy to pieniądze będą trafiać do organizacji The Global Fund.