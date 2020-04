OxygenOS 10 to nakładka oparta na systemie Android 10 i wraz z modelami OnePlus 8 doczekała się pewnych nowości. Wśród nich jest odświeżony dark mode, tapety na żywo czy Live Caption, nad którym współpracowano z Google. Zobaczmy, co nowego wnoszą zmiany, które trafią też z aktualizacją na starsze modele.

OxygenOS 10 zadebiutował wraz z modelami 7T i trafił też na starsze telefony. Jednak wraz ze smartfonami OnePlus 8 Chińczycy postanowili wprowadzić pewne nowości. Są to nowe funkcje lub też odświeżone starsze. Zobaczmy więc, co nowego się pojawiło.

Nowości dla OxygenOS 10, które wprowadzono z modelami OnePlus 8

Dark mode jest pierwszą funkcją, którą odświeżono. Ciemny motyw został udostępniony już wcześniej. Jednak wraz z modelami OnePlus 8 postanowiono zapewnić lepszą jego kompatybilność z aplikacjami, co testowano już wcześniej. Teraz współpracuje z nim znacznie więcej programów niż dotychczas. Jednak choćby przybliżone liczby związane z ilością przez producenta nie zostały podane.

Smartfony OnePlus 8 wprowadzają także nowe, żywe tapety. Ich odcień zmienia się w zależności od warunków pogodowych i nie są to przypadkowe kolory. OxygenOS 10 to także Smooth Life 2.0. Jest to cały zestaw poprawek i optymalizacji, które miały na celu zwiększyć wydajność i responsywność oprogramowania. Producent chwali się ponad 280 wprowadzonymi modyfikacjami.

OxygenOS 10 dla modeli OnePlus 8 wnosi także Live Caption zapożyczone ze smartfonów Google Pixel. Ta funkcja pojawiła się wcześniej już w becie na starszych telefonach. Było więc niemal pewnym, że zostanie wprowadzona do najnowszych, co też się stało. Odpowiada ona za podpisy audio i wideo w czasie rzeczywistym.

