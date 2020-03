iPhone 8 to popularny smartfon Apple i okazuje się, że jest najczęściej podrabianym w Chinach. Tam można zakupić jego klony. Niechlubne miejsce ujawnił nowy ranking MasterLu, który obejmuje okres od marca 2019 roku do tego miesiąca. Na drugim miejscu zestawienia pojawia się Samsung W2018, a na trzecim jego następca.

iPhone 8 najczęściej klonowany w Chinach, a potem te modele

Apple iPhone 8 jest najpopularniejszą podróbką z Państwa Środka. Potem jednak mamy dwa smartfony Samsunga. To modele W2018 oraz W2019. Są to drogie telefony z klapką, a więc ich klony w zestawieniu raczej nie dziwią. Potem jest wspomniany Xs Max, a następnie Galaxy S10+, Honor 9, Samsung Galaxy S8+, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi 6 oraz Galaxy S8.

Smartfony Apple stanowią aż 29,54 proc. wszystkich klonów z Chin. Modele marki Samsung odpowiadają za 26,44 proc. podróbek. Natomiast w przypadku telefonów firm Xiaomi i Honor jest to – odpowiednio – 9,83 proc. oraz 6,1 proc. Chińskie podróbki tych urządzeń mają najczęściej procesory MediaTek MT6589 oraz ekrany prezentujące obraz w jakości 720p. Największy udział tych sprzętów zauważono w miastach Shenzhen, Guangzhou i Pekin.

