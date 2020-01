iOS 13.3.1 to najnowsza aktualizacja dla iPhone’ów, którą przed chwilą udostępniło Apple. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego tu znajdziemy, to niewiele. Nowości w iOS 13.3.1 nie ma, bo nie jest to aktualizacja funkcyjna. Apple skupiło się na usunięciu błędów. Jeden wiąże się z kontrolą rodzicielską.