Huawei Mate 40 Pro z najlepszą kamerą selfie wg DxoMark Mobile

Huawei Mate 40 Pro ponownie został liderem w DxOMark Mobile. Tym razem to kamera do selfie. Pod tym kątem Huawei Mate 40 Pro nie ma równych.

Huawei Mate 40 Pro to smartfon, który jest liderem w DxOMark Mobile. Dotyczy to głównego aparatu fotograficznego. Teraz została oceniona kamera do selfie. Pod tym względem Huawei Mate 40 Pro również nie ma sobie równych.

Kamera do selfie z Huawei Mate 40 Pro w DxOMark Mobile została oceniona na 104 punkty. Robienie zdjęć oceniono na 110 punktów. Natomiast nagrywanie wideo uzyskało 96 punktów. Dobrze oceniono focus, ekspozycję czy odwzorowanie kolorów. Szczegółowe wyniki testu znajdziecie w źródle informacji.

Huawei Mate 40 Pro pod kątem aparatów fotograficznych nie ma sobie równych. Obecnie deklasuje w DxOMark Mobile całą konkurencję. Przed nami premiera modeli P50, który pewnie zostanie nowym liderem. To jednak nastąpi dopiero za jakiś czas. Dane techniczne smartfona znajdziecie poniżej.

Huawei Mate 40 Pro – specyfikacja techniczna

6,76-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1344 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci

kamerka 13 MP f/2.4 + czujnik 3D

aparat 50 MP f/1.9 + 20 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z EMUI 11

