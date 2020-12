Samsung Galaxy S21 Plus w kolorze Phantom Violet na nowych zdjęciach

Galaxy S21 Plus doczekał się nowego przecieku. Mamy zdjęcia modelu w kolorze Phantom Violet. Zobaczmy, jak na żywo wygląda ten Samsung Galaxy S21 Plus.

Samsung Galaxy S21 Plus jest obecnie w ogniu przecieków. Niedawno do sieci wyciekła cena i specyfikacja techniczna. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które prezentują rzeczywisty wygląd smartfona. Tym razem jest to Samsung Galaxy S21 Plus w kolorze Phantom Violet.

Samsung Galaxy S21 Plus w odcieniu obudowy Phantom Violet widoczny jest poniżej. To zdecydowanie najciekawszy wariant kolorystyczny przyszłych flagowców Koreańczyków. Wiemy, że ten model będzie można nabyć także w trzech innych odcieniach. To srebrny, czarny i różowy. Smartfon wygląda całkiem ciekawie.

Powyższe zdjęcia modelu Samsung Galaxy S21 Plus nie ujawniają nam jednak nowych szczegółów, których wcześniej byśmy nie znali. Ceny mają zaczynać się od 1049 euro. Specyfikacja jest już znana. Dane techniczne smartfona znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S21 Plus 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Android 11 One UI 3.1

źródło