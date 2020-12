Xiaomi Mi 10i 5G w Geekbench. To przebrandowany Redmi Note 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 10i 5G ma być przebrandowanym Redmi Note 9 Pro 5G. Zdaje się to potwierdzać Geekbench. Zobaczmy, co już wiemy o Xiaomi Mi 10i 5G.

Xiaomi Mi 10i 5G to średniak Chińczyków, który jest coraz bliżej. Tak naprawdę ma to być przebrandowany Redmi Note 9 Pro 5G, który jest najtańszym modelem z aparatem 108 MP. Smartfon został dostrzeżony w Geekbench i tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co wiadomo o Xiaomi Mi 10i 5G.

Xiaomi Mi 10i 5G rzeczywiście ma ten sam procesor, który jest w Redmi Note 9 Pro 5G. To SoC Qualcomm Snapdragon 750G. Geekbench potwierdza też obecność 8 GB pamięci RAM. Testowane w bazie benchmarku urządzenie miało system Android 10. Oczywiście z nakładką MIUI 12.

Niedługo powinna odbyć się premiera Xiaomi Mi 10i 5G. Pod taką nazwą do Europy trafi Redmi Note 9 Pro 5G. Debiut jest z pewnością nieodległy. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 10i 5G / Redmi Note 9 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) i odświeżaniem 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 2.2)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 4820 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

IP53

214,5 g

Android 10 z MIUI 12

źródło