Oppo A15s coraz bliżej. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Oppo A15s to nowy smartfon Chińczyków. Premiera coraz bliżej i wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje model Oppo A15s.

Oppo A15s to smartfon, którego premiera jest już blisko. W sieci pojawił się baner promocyjny. Na nim znajduje się częściowa specyfikacja techniczna nadchodzącego telefonu chińskiej marki. Zobaczmy, czego po Oppo A15s mamy się spodziewać.

Oppo A15s ma być dostępny w wersji z 4 GB pamięci RAM i 64 GB miejsca na dane. Widzimy więc progres względem poprzednika. Baner ujawnia nam także informacje o ekranie o rozdzielczości HD+ i przekątnej 6,52 cala oraz potrójnym aparacie fotograficznym. Jest to zapewne połączenie sensorów 13 MP i dwóch 2 MP. Te ostatnie to czujnik głębi i kamerka do makro.

Widzimy też, że Oppo A15s ma czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach. Spodziewajmy się także baterii o pojemności około 4000 mAh. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana. Dane techniczne, które już wyciekły, znajdziecie poniżej.

Oppo A15s – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli)

nieznany procesor

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności około 4000 mAh

Wi-Fi b/g/n lub ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB

czytnik linii papilarnych

Android z ColorOS

źródło