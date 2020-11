OnePlus Nord N100 ma ekran z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

OnePlus Nord N100 to najtańszy smartfon firmy. Co ciekawe, ma ekran odświeżający obraz w 90 Hz. Wcześniej mówiono, że OnePlus Nord N100 obsługuje 60 Hz.

OnePlus Nord N100 debiutował pod koniec października. Wtedy mówiono, że smartfon ma ekran z odświeżaniem obrazu w standardowych 60 Hz. Okazuje się jednak, że producent nas zaskoczył. I to bardzo pozytywnie, bo najtanszy telefon w ofercie firmy jednak obsługuje tryb 90 Hz

OnePlus Nord N100 trafił już do sprzedaży i okazuje się, że ekran rzeczywiście obsługuje odświeżanie obrazu w 90 Hz. Funkcję można włączyć w ustawieniach, czego dowód macie na poniższych zrzutach ekranowych. Oczywiście nie będzie to działać we wszystkich aplikacjach. Trzeba też liczyć się z nieco szybszym zużyciem energii baterii.

Warto jednak dodać, że OnePlus Nord N100 dostanie tylko jedną dużą aktualizację oprogramowania. Będzie to OxygenOS 11 oparty na systemie Android 11. Potem producent zapewni tylko poprawki. Androida 12 ten smartfon nie doświadczy. Dane techniczne OnePlus Nord N100 znajdziecie poniżej.

OnePlus Nord N100 – dane techniczne

6,52-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 460

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z OxygenOS 10.5

