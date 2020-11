Pixel 4a Barerly Blue to nowy kolor obudowy, który ogłosiło Google. To limitowana edycja smartfona. Zobaczmy, ile kosztuje Google Pixel 4a Barely Blue.

Google Pixel 4a Barely Blue to drugi kolor obudowy tego smartfona. Pierwszym był wariant Just Black. Teraz firma wprowadza do oferty także wariant niebieski. Cena nie uległa zmianie i nadal wynosi 349 dolarów. Jednak jest to urządzenie, które kupi niewiele osób.

Pixel 4a w nowym kolorze Barely Blue dostępny jest tylko za pośrednictwem amerykańskiego Google Store. Tak więc niebieski wariant obudowy można na razie zamówić tylko w Stanach Zjednoczonych. Zbyt wiele sztuk tej wersji nie wyprodukowano. Tak więc z zakupami trzeba się pospieszyć.

Pamiętajmy, że ten Google Pixel 4a zapewnia tylko łączność z sieciami LTE. Model zgodny z 5G to inny telefon, który debiutował we wrześniu. Na razie nie wiadomo, czy wersja Barely Blue pojawi się na innych rynkach. Dane techniczne modelu Google Pixel 4a znajdziecie poniżej.

Google Pixel 4a – dane techniczne

5,81-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP f/2.0 do selfie

aparat fotograficzny 12,2 MP f/1.7 z OIS

bateria o pojemności 3140 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

144 x 69,4 x 8,2 mm

143 gramy

Android 10

