Asystent Google i jego tryb samochodowy to nowość, na którą czekało sporo osób. Do tej pory wiedzieliśmy, że taka funkcja jest coraz bliżej. Teraz rozwiązanie w końcu pojawia się w aplikacji Google Maps. Zobaczmy więc sobie, jak to dokładnie działa.

Tryby samochodowy dla funkcji Asystent w aplikacji Google Maps ma przyjazny dla kierowcy interfejs użytkownika. Pojawia się on w dolnej części okna programu, co możecie sobie zobaczyć na załączonej niżej animacji. Nowość można już włączyć na kilka sposobów. Niestety, oficjalnie nie w Europie. Taka opcja została oddana na razie w ręce użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Muszą oni ponadto mieć ustawiony główny język na angielski.

Tryb samochodowy dla funkcji Asystent Google w Google Maps na razie w wersji Preview

Warto dodać, że nowy tryb samochodowy udostępniany jest użytkownikom w wersji Preview. Nie jest to więc jeszcze sfinalizowana funkcja. Raczej ma charakter wydania beta. Na razie nie wiadomo, kiedy i gdzie Asystent otrzyma to rozwiązanie w finalnej postaci.

