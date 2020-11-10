Samsung planuje uaktualnić do One UI 3.0 blisko 100 urządzeń
One UI 3.0 to duża aktualizacja oparta na systemie Android 11. Trafi ona na blisko 100 urządzeń Samsung Galaxy. Wiemy, które modele dostaną One UI 3.0.
One UI 3.0 to aktualizacja, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Wiemy, że Koreańczycy udostępnią je na wiele urządzeń Samsung Galaxy. Teraz mamy okazję zapoznać się z ich kompletną listą. Ta jest bardzo długa i obejmuje aż 90 różnych modeli. Rzućmy sobie na to okiem.
Te modele Samsung Galaxy dostaną aktualizację One UI 3.0
- Galaxy Note 10 Ultra 5G
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 20 5G
- Galaxy Note 20
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Fold 5G
- Galaxy Z Fold
- Galaxy S20 FE 5G
- Galaxy S20 FE 4G
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Plus 5G
- Galaxy S20 Plus
- Galaxy S20 5G UW
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20
- Galaxy Note 10 Plus 5G
- Galaxy Note 10 Plus
- Galaxy Note 10 5G
- Galaxy Note 10
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10 Plus
- Galaxy S10
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy A01
- Galaxy A01 Core
- Galaxy A11
- Galaxy A21s
- Galaxy A21
- Galaxy A31
- Galaxy A41
- Galaxy A42 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51 5G UW
- Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71 5G UW
- Galaxy A90 5G
- Galaxy A Quantum
- Galaxy M01 Core
- Galaxy M01
- Galaxy M11
- Galaxy M21
- Galaxy M31
- Galaxy M31s
- Galaxy M51
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7 5G
- Galaxy Tab S7 Plus 5G
- Galaxy Tab S7 Plus
- Galaxy Tab S3
- Galaxe Tab S6
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab A7 10.4 2020
- Galaxy Tab A 8.4 2020
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab A 10.1 2019
- Galaxy Tab A 8.0 2019
- Galaxy Tab Active Pro
- Galaxy XCover 4s
- Galaxy XCover Pro
- Galaxy A10
- Galaxy A10s
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A20s
- Galaxy A30
- Galaxy A30s
- Galaxy A40
- Galaxy A40s
- Galaxy A50
- Galaxy A50s
- Galaxy A60
- Galaxy A70
- Galaxy A80
- Galaxy A8s
- Galaxy A90
- Galaxy M10
- Galaxy M20
- Galaxy M30
- Galaxy M30s
- Galaxy M40
One UI 3.0 trafi więc naprawdę dużo urządzeń Samsung Galaxy. Koreańczycy rozpoczną proces udostępniania aktualizacji jeszcze w tym roku. Zaczną od tegorocznych flagowców. Potem będą ją udostępniać na inne modele. Trzeba mieć na uwadze, że trochę to potrwa.
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