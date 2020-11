ZTE Blade 20 5G w przecieku. Są rendery, cena i specyfikacja

ZTE Blade 20 5G to nowy smartfon chińskiej marki, którego premiera musi być blisko. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna oraz render.y. Jest też cena w wysokości 1699 juanów, czyli niespełna tysiąca złotych. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

ZTE Blade 20 5G ma 6,52-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Serce to procesor MediaTek MT6853 wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Pojemność baterii pozostaje na razie tajemnicą.

Wiemy też, że ZTE Blade 20 5G ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 16 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dodatkową kamerkę 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości 8 MP. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z autorską nakładką producenta. Dane techniczne modelu ZTE Blade 20 5G znajdziecie poniżej.

ZTE Blade 20 5G – dane techniczne

6,52-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek MT6853

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 16 + 8 + 2 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10

