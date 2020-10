Redmi K30S będzie chińskim odpowiednikiem Xiaomi Mi 10T, co wiemy nie od dziś. Pojawiła się cena smartfona i ta ma wynieść tylko około 2500 juanów (ok. 1450 złotych). Jeśli to prawda, to będzie to najtańszy telefon ze Snapdragonem 865. Jest też data premiery i wiemy, że telefon zadebiutuje już jutro.

Termin premiery Redmi K30S został potwierdzony przez CEO submarki Xiaomi, Lu Weibinga. Data premiery to 27 października. Wtedy odbędzie się oficjalna zapowiedź na terenie Chin. Specyfikacja techniczna jest już znana, gdyż jest to przebrandowany Xiaomi Mi 10T.

Redmi K30S ma 6,67-calowy ekran LCD z odświeżaniem obrazu w 144 Hz oraz procesor Snapdragon 865. Otrzyma także potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Jest też bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Dane techniczne Redmi K30S znajdziecie niżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Redmi K30S / Xiaomi Mi 10T – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 144 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

6, 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 13 + 5 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X55

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

165,1 x 76,4 x 9,33

216 gramów

Android 11 z MIUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło