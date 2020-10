Asystent Google i aktywacja bez głosu na ekranach. Testy już trwają

Asystent Google dostanie ciekawą nowość. To aktywacja bez głosu, a więc komend typu Hej Google. Testy funkcji trwają i możemy to zobaczyć na Nest Hub Max.

Asystent Google na inteligentnych ekranach może być włączany odpowiednimi poleceniami typu Hej Google czy Ok Google. Aktywacja bez głosu, która jest możliwa na smartfonach, tutaj również się pojawi i będzie to zupełnie nowy sposób. Wygląda jednak na to, że w niedługim czasie ulegnie to zmianie. Są już prowadzone testy nowego rozwiązania.

Jan Boromeusz udostępnił na własnym kanale na YouTubie wideo, które możecie obejrzeć poniżej. Testowy firmware dla ekranu inteligentnego Nest Hub Max ujawnia nam, że aktywacja bez głosu dla funkcji Asystent Google jest już w przygotowaniu. Tutaj zamiast nasłuchiwania wykorzystano zbliżenie. Po prostu trzeba podejść do urządzenia i można rozpocząć interakcję.

Aktywacja bez głosu dla funkcji Asystent Google na razie niepubliczna

Nowa funkcja nie jest jeszcze ogólnodostępna i nie wiadomo tak naprawdę, kiedy dostanie ją Asystent Google. Nastąpi to pewnie poprzez aktualizację publicznie dostępnych wersji firmware dla inteligentnych ekranów. Wiemy też, pod jaką nazwą kodową powstaje to rozwiązanie. Jest nią Blue Steel. Oczywiście, taka opcja będzie mogła być przez użytkownika wyłączona.

