Galaxy Z Fold 2 to smartfon, który doczekał się ulepszeń. Ujawnia to test wytrzymałości. Samsung poprawił zawias, ale ekran Galaxy Z Fold 2 jest delikatny.

Galaxy Z Fold 2 to składany smartfon marki Samsung, który trafił na test wytrzymałości do Zacka z JerryRigEverything. YouTuber sprawdził konstrukcję nowego telefonu. Jego próby wykazały, że zawias doczekał się usprawnień. Jednak składany ekran nadal jest kruchy i trzeba z nim obchodzić się delikatnie.

Test wytrzymałości przeprowadzony na Samsungu Galaxy Z Fold 2 możecie obejrzeć na poniższym filmie. Zewnątrz ekran jest całkiem wytrzymały i rysuje się na szóstym stopniu w skali Mohsa, co jest normalne w większości telefonów. Jednak składany wyświetlacz już na drugim. To oznacza, że można go porysować nawet paznokciem.

Test Galaxy Z Fold 2 Zacka ujawnia nam też, że zawias rzeczywiście został mocno poprawiony. Jest wytrzymalszy i co ważne, lepiej chroni przed ewentualnymi zabrudzeniami, które mogą dostać się do środka. Samsung odrobił więc lekcje z poprzedniego modelu. Dane techniczne smartfona Galaxy Z Fold 2 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G – dane techniczne



7,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2208 x 1768 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

6,23-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 816 x 2260 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

2 x kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

279 gramów

Android 10 z One UI 2

