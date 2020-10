iPhone 13 Pro to smartfon, który Apple pokaże w 2021 roku. To w nich pojawią się ekrany ProMotion 120 Hz. Modele iPhone 12 ich niestety nie dostaną.

iPhone 13 Pro to smartfony, które Apple zaprezentuje pewnie we wrześniu 2021 roku. Na razie czekamy na dwunastki. Już wcześniej pojawiały się plotki, że w tym roku droższe telefony jednak nie dostaną ekranów ProMotion z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Potwierdza to Ross Young z DisplaySearch. Na taką funkcję mamy poczekać dłużej.

Ross twierdzi, że Apple zaimplementuje ekrany ProMotion 120 Hz dopiero w modelach iPhone 13 Pro i będą to panele LTPO. To o tyle istotne, że odświeżanie obrazu będzie mogło być dostosowywane automatycznie w zależności od wyświetlanej zawartości. Tak więc będzie zmienne, co przyczyni się do oszczędzania energii baterii. Źródło informacji twierdzi też, że w 2021 roku nie zobaczymy nowego modelu SE. Taki smartfon ma pojawić się w ofercie dopiero rok później.

iPhone 13 Pro nie tylko z ekranami ProMotion 120 Hz

Wiemy, że iPhone 13 Pro to smartfony, w których znajdziemy także procesory Apple A15. Plotki mówią też o tym, że powinniśmy spodziewać się ekranów z mniejszymi notchami. Trudno powiedzieć, jak zostanie udoskonalony aparat fotograficzny. W tym roku zostanie dodany sensor LiDAR, ale plany na 2021 rok w tym zakresie pozostają tajemnicą. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

