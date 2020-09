Xperia Play 2 to smartfon do gier Sony, który anulowano. Miał to być następca modelu sprzed lat. W sieci pojawiły się zdjęcia prototypu Sony Xperia Play 2.

Sony Xperia Play 2 to smartfon do gier, który nigdy nie trafił na rynek. Miał to być następca modelu opracowanego jeszcze przez Sony Ericsson w 2011 roku. Sam prototyp jednak powstał i mamy okazję zobaczyć go na zdjęciach, które przedostały się do sieci. Rzućmy sobie na to okiem.

Sony Xperia Play 2. generacji pod kątem konceptu nawiązywała do poprzednika. Urządzenie miało być również sliderem, a więc z wysuwaną częścią od spodu, gdzie znajdowały się przyciski do grania. Widać, że planowany był czarny wariant kolorystyczny z czerwonymi dodatkami. Urządzenie wygląda ciekawe i również ma jeszcze logo Sony Ericssona, a więc musiało być przygotowywane przed laty.

Sony Xperia Play 2 to smartfon do gier, którego nie kupimy

Niestety, ale jeśli podoba wam się to urządzenie, to kupić go nie można. Widoczny na zdjęciach prototyp został nabyty w serwisie aukcyjnym przez kolekcjonera telefonów. Xperia Play 2 do sklepów nie trafiła i wiemy, że nigdy tak się nie stanie. To rozdział, który Japończycy już dawno zamknęli.



Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło