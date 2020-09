iOS 14 to także nowości w aplikacji Pogoda. Apple wzięło je z Dark Sky

iOS 14 wprowadza nowości, które obejmują też aplikację Pogoda. Apple wzięło je z przejętego Dark Sky. Zobaczmy więc, co nowego dodaje aktualizacja iOS. 14.

iOS 14 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadziła mnóstwo zmian. Nowości objęły także aplikację Pogoda. Jak dobrze wiemy, Apple jakiś czas temu przejęło Dark Sky. Dzięki temu udało się już przenieść część funkcji do oprogramowania dla telefonów. Sama aplikacja na razie pozostaje w App Store, choć pewnie z czasem zniknie. Co nowego dodano?

Nowości z iOS 14 obejmujące aplikację Pogoda



Wykres opadów w najbliższej godzinie pokazuje minuta po minucie prawdopodobieństwo deszczu lub śniegu (tylko w USA).

Aplikacja może wyświetlać rządowe alerty pogodowe dotyczące określonych typów zjawisk pogodowych, między innymi tornad, burz śnieżnych i powodzi błyskawicznych (w USA, Europie, Japonii, Kanadzie i Australii).

Powyżej widzicie nowości wymienione przez Apple z oficjalnego wykazu zmian iOS 14 i takie opcje rzeczywiście są w Dark Sky. Na tym jednak nie koniec. Mamy również widżet dla pogody, który można umieścić na ekranie początkowym. Jest on dostępny w dwóch rozmiarach.



Dark Sky na Androida został już usunięty ze Sklepu Play. Domyślamy się, że Apple z czasem do aplikacji Pogoda z iOS 14 przeniesie więcej opcji. Chociażby widok radarowy, którego obecnie brakuje. Z czasem program zapewne zniknie też z App Store. Jednak pewnie dopiero wtedy, gdy zostaną przeniesione jego najważniejsze funkcje.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do komunikatora WhatsApp

źródło