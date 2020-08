Samsung Galaxy Z Fold 2 to pierwszy na świecie telefon, który ma chip FastConnect 6900. Wprowadza on obsługę Bluetooth 5.2 oraz Wi-Fi 6E. Co jednak ciekawe, wygląda na to, że nowy składany smartfon Koreańczyków rozwiązań tych nie wspiera. Samsung Galaxy Z Fold 2 oferuje wsparcie dla poprzednich standardów.