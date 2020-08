Xiaomi Mi 10 Pro Plus to nadchodzący flagowiec, który zadebiutuje pod inną nazwą. Smartfon otrzyma duży aparat. Sugeruje to zdjęcie etui dla tego telefonu, które pojawiło się w sieci. Ujawnia ono wielkie wycięcie na pleckach. Moduł kamery z Xiaomi Mi 10 Pro Plus będzie wręcz ogromny, ale nie wiemy, co zaoferuje.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus to smartfon, który zostanie pokazany 11 sierpnia. Dziś już wiemy, że trafi do sprzedaży pod nazwą z dopiskiem Extreme Edition. Będzie to jubileuszowy telefon z okazji 10 lat istnienia marki. Sprzęt był obiektem wielu przecieków. Wygląda na to, że otrzyma wielki aparat fotograficzny.

Aparat z Xiaomi Mi 10 Pro Plus będzie wielki i sugeruje nam to zdjęcie etui dla flagowca, które widzicie poniżej. Na pleckach widać ogromne wycięcie. Niestety, specyfikacja kamery ciągle jest tajemnicą. Główny sensor 108 MP będzie wspomagany przez dodatkowe, w tym taki z matrycą 48 MP. Na fotce widać też informację o 100-krotnym zoomie. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus zostanie zaprezentowany już w przyszłym tygodniu. Prawdopodobnie otrzyma ceramiczną obudowę. Cena raczej nie będzie niska, co warto mieć na uwadze. Znane dane techniczne smartfona Xiaomi Mi 10 Pro Plus, które to nie są jednak kompletne, znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 10 Pro Plus – dane techniczne

~6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło: Weibo